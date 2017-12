FC Basel Dem FCB gelingt die Revanche

Lausanne (mib/pd). Der FC Basel hat beim FC Lausanne-Sport groß aufgespielt und die Partie auf der Pontaise klar für sich entschieden. 4:1 (2:0) hieß es nach 90 Minuten bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes. Im Eisschrank zeigten die Basler viel Erwärmendes, bauten ihre Serie ohne Niederlage nun auf neun Partien aus.

Während die Zuschauer im Waadtland regelrecht auf ihren Sitzen festfroren, zeigte sich einmal mehr FCB-Co-Trainer Marco Walker davon unbeeindruckt. Wieder hockte er in kurzen Hosen auf der Trainerbank. Dort nahm natürlich auch sein Chef Raphael Wicky Platz. Der fand trotz des starken Spiels und des eindeutigen Resultats kritische Worte: „Wir haben unter Bedingungen gespielt, die für mich an der Grenze waren. Die Flächen vor den Toren waren gefroren, und die Gesundheit der Spieler geht vor. Sie ist aber nicht gewährleistet, wenn das Terrain gefroren ist.“

Positiver natürlich seine Sichtweise zum Spiel seiner Jungs: „Mit der Leistung bin ich zufrieden. Mit der ganzen Einstellung der Mannschaft, sie war von der ersten Minute an konzentriert und fokussiert. Es war eine abgeklärte und wirklich gute, gute Leistung. Wir haben verdient in dieser Höhe gewonnen.“

Anfang September stürzte Lausanne mit einem überraschenden 2:1 in Basel den Meister in eine Krise. Knapp drei Monate nahm der FCB auf der Pontaise eindrucksvoll Revanche genommen. Die Gäste waren von Beginn an haushoch überlegen.

Nach sieben Minuten klingelte es zum ersten Mal im Kasten der Hausherren.­ Renato Steffen hatte das Auge für Mohamed Elyounoussi, der die Führung erzielte. Das 2:0 ging in der 39. Minute auf das Konto von Albian Ajeti, der sich auf dem linken Flügel durchgesetzt hatte. Und ja, auch Michael Lang hat wieder getroffen. Nach einer Ecke war er in der 63. Minute zur Stelle und markierte seinen siebten Treffer in den letzten fünf Spielen. Einen Abpraller verwertete schließlich Steffen in der 66. Minute zum 4:0. Andi Zeqiri sorgte dann noch für Ergebniskosmetik, als er in der 79. Minute das 1:4 machte.

FC Lausanne-Sport – FC Basel 1:4 (0:2). - Tore: 0:1 (7.) Elyounoussi, 0:2 (39.) Ajeti, 0:3 (63.) Lang, 0:4 (66.) Steffen, 1:4 (79.) Zeqiri. SR: Schnyder. Z.: 3956

FC Basel: Vaclik; Suchy, Akanji, Balanta; Lang, Xhaka, Zuffi (73. Fransson), Petretta; Elyounoussi (86. Manzambi), Ajeti (76. Itten), Steffen.