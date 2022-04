FC Basel Dem FCB stehen harte Zeiten bevor

Der amtierende Pokalsieger vom Vierwaldstätter See steckt derzeit in einer tiefen Formkrise, rangiert nur auf dem vorletzten Tabellenplatz. Für die Rotblauen kein gutes Zeichen, denn am vergangenen Wochenende tat sich Rotblau mit dem FC Sion, die auch im unteren Drittel der Tabelle stehen, extrem schwer, kam nur zu einem 2:2.

Definitiv nicht mit von der Partie wird Raoul Petretta sein. Er fehlt der ersten Mannschaft des FC Basel nunmehr seit zweieinhalb Monaten. Anfang Februar zog der Linksverteidiger sich im Training eine Bänderverletzung sowie eine knöcherne Läsion an einem der Fußwurzelknochen im linken Fuß zu. Gegen Carouge wollte der Abwehrspieler ein Comeback starten, stand in der Startformation der U21. Doch bereits nach 20 Minuten musste Petretta sich auswechseln lassen. Er spürte seine Bänderverletzung. Ein Einsatz in der ersten Mannschaft ist am Sonntag somit fast aussichtslos.