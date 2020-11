FC Basel Der FC Basel tütet drei Zähler ein

Basel (mib). Im Tor der Basler stand wieder Heinz Lindner. Djordje Nikolic, der positiv auf Corona getestet wurde, befindet sich weiter in Isolation. Und zwar in Serbien im Haus seiner Eltern. Dort muss er bis Donnerstag in einer Woche bleiben, ehe er in die Schweiz zurück darf. Der FCB wollte den Stammkeeper zurück nach Basel holen, wo er nur zehn Tage in Quarantäne hätte verbringen müssen. So verpasst Nikolic nun insgesamt drei Partien. Frühestens am 5. Dezember stünde er wieder zur Verfügung. Aber: Er hat in Isolation nur überschaubare Trainingsmöglichkeiten.

Auf dem grünen „Joggeli“-Rasen war dagegen Timm Klose aktiv. Und das, obwohl er sich in Bern gleich fünf Brüche an der linken Hand zugezogen hatte. Dennoch gab die medizinische Abteilung grünes Licht. Klose bekam eine Schiene.