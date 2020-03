FC Basel Der FCB nimmt die Eintracht auseinander

Basel. Es gibt in diesen Tagen doch noch erfreuliche Nachrichten in Sachen Fußball und im Speziellen, was den FC Basel betrifft. So haben die „Bebbi“ es doch tatsächlich geschafft, nach langer Spielpause dem Bundesligisten Eintracht Frankfurt in dessen Stadion ein Bein zu stellen. Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League schlug nach 90 Minuten ein überraschender 3:0 (1:0)-Erfolg zu Buche.

Während es in der heimischen Super League alles andere als rund läuft, präsentiert sich der FCB auf europäischer Bühne in allerbester Verfassung. Dort nämlich hat die Equipe von Coach Marcel Koller bereits ihren vierten Sieg in Folge geholt und sich damit auch eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel gesichert. Dieses ist für den kommenden Donnerstag geplant und wird ebenfalls in Frankfurt angepfiffen.