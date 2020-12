FC Basel Der zweite Heimsieg in Folge

Eine andere schöne Geschichte schrieb an diesem Abend Eray Cömert: Der Innenverteidiger feierte mit seinem 100. Pflichtspiel für den FCB ein Jubiläum der besonderen Art.

Eine schöne Geschichte gab es dann auch rund um das 1:0 für den FCB. Nur gerade zehn Minuten waren vergangen, da schlug Zuffi einen Eckball, in der Mitte traf Timm Klose per Kopf und erzielte so seinen ersten Treffer für den FCB.

Dieses Tor wirkte dann aber eher wie ein Weckruf für die Gäste. Denn: Nach einem guten Start des FCB waren es nun die Walliser, die das Spielgeschehen bestimmten. So erhielten die Gäste nach einer knappen halben Stunde nach einem Foul von Cömert an Roberts Uldrikis einen Penalty zugesprochen, den Anto Grgic souverän verwandelte.

In der Folge hatten die Gäste in der Person Uldrikis gleich zwei gute Möglichkeiten in Führung zu gehen, die Tore fielen dann aber auf der anderen Seite: Pajtim Kasami per Abpraller aus kurzer Distanz und Arthur Cabral per Hacke sorgten für eine komfortable 3:1-Führung zur Pause.

Nach 56 Minuten musste Kapitän Valentin Stocker mit Adduktorenproblemen vom Platz. Kurz darauf gelang dem Gast der 2:3-Anschlusstreffer. Kasami machte jedoch mit dem 4:2 (81.) alles klar. Danach verschoss Sion einen weiteren Elfmeter.

Tore: 1:0 (10.) Klose, 1:1 (27.) Grgic (Foulelfmeter), Zuffi, 2:1 (36.) Kasami, 3:1 (40.) Capral, 3:2 (61.) Uldrikis, 4:2 (81.) Kasami.

FC Basel: Lindner – Widmer, Cömert, Klose, Petretta – Frei, Zuffi (65. Marchand) – Stocker (60. von Moos), Kasami, Zhegrova (77. Pululu) – Cabral (77. van Wolfswinkel).