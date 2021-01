FC Basel Diesmal fällt Marbella flach

Diesmal geht es nicht in die Sonne. Marbella wird in dieser Wintervorbereitung nicht das Reiseziel des FCB sein, ehe es in der Super League am 23. Januar gegen den FC Zürich weitergeht. Die „Bebbi“ bleiben in Basel und werden dort nicht nur sämtliche Trainingseinheiten bestreiten, sondern auch zwei der drei geplanten Testpartien unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchführen

Das erste Vorbereitungsmatch bestreitet das Team von Coach Ciriaco Sforza schon am Samstag, 9. Januar, 11 Uhr, gegen den Ligakonkurrenten FC Thun. Am 13. Januar geht es dann ab 15 Uhr beim FC Aarau (Challenge League) zur Sache, ehe am 16. Januar der FC Chiasso vom Tessin ans Rheinknie reist. Anpfiff der Partie gegen den Challenge League-Vertreter ist um 14.30 Uhr.