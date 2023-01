FC Basel Ein Dribblerfür den FCB

Novoa ist 19 Jahre jung, vorwiegend auf dem rechten Flügel zu Hause und bereits spanischer U21-Nationalspieler. Er stieß vom spanischen Club Deportivo La Coruña in die Nachwuchs-Akademie von RB Leipzig und schaffte im Sommer 2021 den Sprung in die erste Mannschaft des deutschen Bundesligisten und Pokalsiegers. In der Hinrunde der aktuellen Saison kam er zu sieben Teileinsätzen, dabei gelang ihm ein Tor. Insgesamt kam er für Leipzigs erste Mannschaft 23-mal in nationalen sowie internationalen Partien zum Einsatz.

„Das Angebot vom FC Basel war sehr interessant, da ich die Chance erhalte, in einem der größten Klubs der Schweiz den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Mit meiner Geschwindigkeit und meiner Stärke in Eins-gegen-Eins-Situationen denke ich, dass ich dem FCB besonders in der Vorwärtsbewegung helfen kann“, betonte ein selbstbewusster Novoa.