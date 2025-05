In den Folgejahren spielte er für den FCB auf den Stufen U18 sowie U21. Im Februar 2024 absolvierte Kayombo dann seine beiden einzigen Spiele in der Credit Suisse Super League für die erste Mannschaft von Rotblau. Die laufende Saison bestritt er leihweise beim FC Stade Lausanne Ouchy in der dieci Challenge League. Für die Waadtländer erzielte er wettbewerbsübergreifend zehn Treffer in 30 Einsätzen. Nun wechselt der 19-Jährige zum österreichischen Meister SK Sturm Graz.