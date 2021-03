FC Basel Ein Spitzenspiel, das eigentlich keines ist

Thema, so stellte Mediensprecher Simon Walter gleich zu Beginn klar, sei das anstehende Match und keine „Stocker-PK“, auch wenn man natürlich nicht „betriebsblind“ sei. Fragen zum Thema Valentin Stocker wurden nicht beantwortet. „Bitte haben Sie Verständnis, aber...“, so lautete die Standardfloskel. Es sei ein laufender Prozess, den man nicht weiter kommentieren wolle und dürfe. Das Interesse der Medienvertreter war diesmal riesig, das Unverständnis dann auch. Wieder einmal stand niemand der Vereinsbosse Rede und Antwort. Der Trainer war es, der das Frage- und-Antwort-Spiel so gut es ging mitmachte.

Immerhin konnte man Sforza entlocken, dass er Spieler gut finde, die eine eigene Meinung vertreten und Verantwortung übernehmen. Er sei offen und diskutiere mit den Spielern, überhaupt gebe es Gespräche und Videoanalysen.

Ob es denn stimme, dass er gegen Sion in der Halbzeit und bei einer 2:0-Führung dem Team bei einem Sieg zwei trainingsfreie Tage versprochen habe? „Klar. Das sollte ein Bonus sein, ich ging davon aus, dass die Mannschaft dafür alles geben werde. Warum sollte ich bei diesem Spielstand in der Pause die Taktik ändern?“, fragte Sforza in die Runde.

Zurück zum Spiel gegen YB: Weiterhin muss der FCB auf zwölf Akteure verzichten, die allesamt verletzt sind. Es gelte, die „schwierige Situation“ zu überstehen. Deshalb müsse unbedingt Ruhe rein und der Fokus voll und ganz auf den Fußball gelegt werden.

Sforza selbst spüre das Vertrauen des Teams und der Führungsriege. „Das tut gut“, so der Übungsleiter, der unbedingt Rang zwei verteidigen und die Mannschaft weiter entwickeln wolle, damit der FCB in der kommenden Runde wieder um den Titel mitspielen könne. Was die Chancen im heutigen Spiel angehe, so glaube er schon, dass seine Jungs dazu fähig seien, gegen YB zu bestehen.

Er selbst gebe alles, damit sich seine Spieler voll und ganz auf das Geschehen auf dem grünen Rasen konzentrieren könnten. Eine negative Stimmung innerhalb der Mannschaft gebe es nicht.

Nicht einfacher wird die Aufgabe aufgrund der prekären Personalsituation: Der Rekurs gegen die drei Spiele andauernde Sperre gegen Eray Cömert wurde gestern abgewiesen, somit fehlt der Innenverteidiger heute gegen die Young Boys und am Samstag in Genf. Dafür steht Fabian Frei nach seiner Sperre, die er in St. Gallen abgesessen hat, wieder zur Verfügung.