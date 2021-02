FC Basel Ein Treueschwur

Denn: Klub-Chef Bernhard Burgener leistete in einem Statement auf der klubeigenen Homepage den Treueschwur auf Sforza ab. Der Verwaltungsratspräsident der FC Basel 1893 AG sagt: „Für dieses bittere und blamable Cup-Out gegen den FC Winterthur gibt es keine Ausreden, so etwas darf uns nicht passieren. Dem FC Winterthur gebührt Anerkennung für eine starke Leistung, die wir unsererseits komplett vermissen ließen. Es ist keine Überraschung, dass jetzt der Trainer als überfordert beschrieben und in Frage gestellt wird. Nur: Wir sind nicht bereit, uns an einer einseitigen Schuldzuweisung zu beteiligen, Ciriaco Sforza ist und bleibt unser Trainer. Gemeinsam stehen wir in der Verantwortung, und wir werden alles daran setzen, diese schwierige Situation zu meistern. Die Mannschaft weiß, dass jetzt sofort eine deutliche Reaktion erwartet wird, und will sich beweisen.“ Aufschlüsse darüber wird es bereits heute Abend geben. Alle dürfen gespannt sein