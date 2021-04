FC Basel Ein wilder Ritt im Waadtland

Und so ließen sich die Basler auch nach einem frühen 0:2-Rückstand nicht abschütteln, und auch das 2:3 in der 82. Minute sorgte nicht dafür, dass die Rotblauen wie ein Kartenhaus in sich zusammenfielen.

Im Gegenteil. Angeführt von Valentin Stocker bleib der FCB am Drücker und durfte sich am Ende immerhin über einen Zähler freuen, der ihnen weiterhin Rang zwei beschert. Er bleibt auch im vierten Match unter Rahmen ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis).

Lausanne hatte los gelegt wie die Feuerwehr. Vor allem Hicham Mahou auf der rechten Seite sorgte immer wieder für viel Wirbel im Basler Strafraum. FCB-Innenverteidiger Timm Klose sah gegen den quirligen Franzosen kein Land. Der traf nach zehn Minuten zum 1:0 und ein souverän verwandelter Foulelfmeter von Stjepan Kukuruzović brachte gar das 2:0 für die Hausherren. Nach einem Foulspiel an Stocker gab es praktisch im Gegenzug auch einen Strafstoß für die Gäste. Arthur Cabral markierte in der 32. Minute den Anschluss. Mit diesem Spielstand ging es auch die Pause.

Mit der knappen Lausanne-Führung ging es in die Endphase, in der sich dann die Ereignisse überschlugen. Erst glich Cabral (76.) mit seinem zweiten Treffer an diesem Samstagabend und mustergültiger Vorarbeit Stockers für Rotblau aus. Nikola Boranijasevic brachte aber die Gastgeber wieder in Front. Für den Schlusspunkt sorgte Stocker fünf Minuten vor dem Ende.

Rahmen musste kurzfristig auf Raoul Petretta verzichten. Für ihn übernahm Amir Abrashi die Position des linken Außenverteidigers. Für den gesperrten Edon Zhegrovas kam Kaly Sene auf dem Flügel zu seinen ersten Starteinsatz in der Super League.

FC Lausanne-Sport – FC Basel 3:3 (2:1). – Tore: 1:0 (10.) Mahou, 2:0 (29./Foulelfmeter) Kukuruzovic, 2:1 (32./Foulelfmeter) Cabral, 2:2 (76.) Cabral, 3:2 (82.) Boranijasevic, 3:3 (85.) Stocker. SR: Horisberger. Z.: 100.

FC Basel: Lindner; Widmer, Cömert, Klose (46. Zuffi), Abrashi; Kasami, Frei; Sene (58. Pululu), Stocker, Males (81. van Wolfswinkel); Cabral.