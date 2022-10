FC Basel Einfallslos und ohne den nötigen Biss

Doch auch die Hereinnahme von Adams Nuhu, Fabian Frei, Dan Ndoye und Zeki Amduni brachten nicht den gewünschten Effekt. Auch in den zweiten 45 Minuten gelang den „Bebbi“ keine Aktion, die zwingend zu einem Treffer hätte führen müssen. „Meiner Meinung war es in der zweiten Halbzeit so, dass wir es versucht haben und bemüht waren“, so der Cheftrainer. Außer den Anforderungen gerecht zu werden, gelang den Baslern nicht wirklich etwas. Immerhin schossen die Gäste aus der slowakischen Hauptstadt keine weiteren Tore mehr.

FCB am Sonntag in der Liga beim FC Lugano

Am Sonntag (16.30 Uhr) muss der FC Basel beim Pokalsieger FC Locarno antreten. Nicht nur die Reise ins Tessin wird anstrengend, sondern auch der Gegner gehört mit Sicherheit nicht zu den leichtesten in dieser Saison in der Schweizer Super League. Die Niederlage will und muss Coach Frei nun schnellstmöglich zu den Akten legen.