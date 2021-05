FC Basel Emotionen und Demut

Die neue Ära will Degen aber nicht alleine bestreiten. Im Gegenteil. „Einen Alleinherrscher wird es nicht geben“, sagte er. Aktuell besitzt er zwar 91,96 Prozent der Aktien der FC Basel Holding AG, in den nächsten Wochen wird er einen Teil seiner Aktien aber an Basler verkaufen. Unter anderem werden sich Johannes Barth, Marco Gadola und Andreas Rey beteiligen. Unter Degen soll niemand mehr allein über die Mehrheit verfügen.

Apropos Teamwork. Für den neuen Verwaltungsrat wollen sich an der ordentlichen Generalversammlung der FC Basel Holding AG am 15. Juni Johannes Barth, Reto Baumgartner, David Degen, Marco Gadola, Christian Gross, Sophie Herzog und Andreas Rey zur Wahl stellen. Baumgartner ist als Verwaltungsratspräsident vorgesehen. Er wird als FCB-Vereinspräsident zurücktreten.

Bernhard Burgener, Peter von Büren sowie Karl Odermatt werden dagegen aus diesem Gremium ausscheiden. Odermatt, die Klub-Ikone, die sich zuletzt doch sehr kritisch über Degen geäußert hat, soll indes weiterhin in noch zu definierender Funktion für den FCB tätig sein, so der neue starke Mann.

Was die wichtigste Personalentscheidung, die Position des Trainers, angeht, hat Degen bereits gestern für Klarheit gesorgt: „Rahmen ist und bleibt Trainer.“ Er mache einen guten Job und hat unser Vertrauen.“

Degen sprach sich auch für die Installierung eines Sportchefs aus. Allerdings werde man das erst in Ruhe analysieren. Er werde in den nächsten Tagen zusammen mit einem Ausschuss des designierten Verwaltungsrates sowie einem Beraterteam mit der operativen Führung des FC Basel die Übergabe und die kommende Saison planen. Burgener, der die laufende Spielzeit zu Ende führt, wird die Beteiligten bei diesem Prozess unterstützen. Ob CEO Roger Heri bleibt, konnte Degen noch nicht beantworten. Es werden demnächst Gespräche geführt.

Degen dankte Burgener für seine „aufopfernde Arbeit und seine großen Verdienste“ für den FC Basel. Er habe zusammen mit den Mitarbeitern in den vergangenen Jahren ausgezeichnete Arbeit geleistet und dafür gesorgt, dass der Klub trotz des aktuell schwierigen Umfelds für die Zukunft gut aufgestellt sei. Er habe seine Ziele, den Anteil an Basler Spielern zu erhöhen und die Kostenstruktur deutlich zu reduzieren, erreicht.

Freundliche Worte gab es gestern auch von Burgener: „David Degen und ich haben eine konstruktive und einvernehmliche Lösung gefunden, die im besten Interesse des FC Basel liegt. Es ist sichergestellt, dass der FCB weiterhin in Basler Händen bleibt. Ich wünsche David Degen und seinem Team viel Glück und Erfolg.“

Er habe ein klares Konzept. Er wolle den FCB mit kompetenten und erfahrenen Leuten in seinem Team wieder zu alter Stärke zurückführen. Degen: „Ich bin mir bewusst, dass ich ab heute in der Verantwortung stehe. Heute fängt ein neues Leben an. Es ist eine riesige Chance. Wir sind ein starkes Team. Es dürfen keine Wunder erwartet werden, aber wir werden sehr hart arbeiten, um auf allen Ebenen erfolgreich zu sein. Das Wohl des FC Basel steht über allem.“

Nach vorne und nicht mehr zurück wollte Burgener schauen. Er habe keinen langen Rechtsstreit gewollt. „Mir liegt der FCB am Herzen. Jetzt gilt es, das Boot auf ruhigem Kurs zu halten. Ich traue das Dave und seinem Team zu“, sagte Burgener. Es seien zuletzt Dinge passiert, die dem FCB geschadet hätten. „Es wurden Grenzen überschritten“, machte Degen klar. Nun brauche es aber Einigkeit, Ehrlichkeit und Transparenz. Wir wollen einen und nicht spalten. Dafür sollte nun die Zeit auf Null gestellt und neu begonnen werden. Bitte geben Sie uns eine Chance“, appellierte Degen.