FC Basel Es fehlt an Lösungsmöglichkeiten

Fast die gesamte Partie am Donnerstagabend bestritt Rotblau mit einem Mann mehr auf dem Feld. In der 12. Minute flog Ivan Santini nach einem Ellenbogencheck gegen Wouter Burger vom Platz. Zuvor war das Match fast fünf Minuten unterbrochen, da Nikola Katic mit einer blutenden Platzwunder am Kopf auf dem Platz behandelt werden musste.

Was nach der Hinausstellung des Züricher Mittelfeldmannes folgte, war dann aber wenig ansehnlich. Wie schon in den letzten Wochen gelang es den Baslern nicht, im Strafraum etwas überzeugendes zu präsentieren. Pässe landen aus unbedrängten Situation heraus im Nirwana. Flanken wurden planlos und ideenlos in den Strafraum der Gäste geschlagen.