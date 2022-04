FC Basel Es reicht wieder nicht zum Sieg

Eine Viertelstunde war in der zweiten Halbzeit gespielt, da fehlte zum 2:0 nicht viel. Sebastiao Espositos Schuss landete aber am Pfosten und nicht im Netz. 60 Sekunden später war der Ausgleich perfekt. Edmilson Fernandez Ribeiro hatte getroffen. Doch der FC Basel blieb weiter am Drücker. Und wurde in der 71. Minute mit dem 2:1 belohnt. Diesmal machte es Esposito besser und zirkelte einen Freistoßball in die Berner Maschen. Doch die Young Boys hatten noch einen Pfeil im Köcher. Aka Wilfride Julien Kanga besorgte in der 78. Minute den Ausgleich.