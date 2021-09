FC Basel Fast immer sonntags

Für den FC Basel, derzeit Tabellenzweiter, geht im zweiten Meisterschafts-Vierteles zumeist an einem Sonntag zur Sache. Das liegt in der Tatsache begründet, dass sich die „Bebbi“ für die Gruppenphase der Conference League qualifiziert haben. Nur zwei Ausnahmen gibt es: Die beiden Auswärtspartien beim FC Zürich und bei den Berner Youngs Boys finden jeweils am Samstagabend statt.

In Runde zehn tritt der FC Basel am Sonntag, 17. Oktober, auswärts im Stadion Tourbillon beim FC Sion an. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. Eine Woche später, am 24. Oktober, geht es zuhause ab 16.30 Uhr gegen den FC Lugano. Nach dem Klassiker beim FC Zürich am 30. Oktober, 20.30 Uhr, begrüßt der FCB am 7. November, 16.30 Uhr, den FC St. Gallen im St. Jakobs-Park.