FC Basel FC Basel bleibt im Rennen

Seine Leistungen beim FCB blieben nicht unbemerkt. So wurde Cabral im vergangenen Herbst zum ersten Mal für die Seleção, die brasilianische A-Nationalmannschaft, nominiert und stand dort neben Superstars wie Neymar Jr. oder Thiago Silva im Aufgebot. Von der Swiss Football League wurde er als „Credit Suisse Male National Player 2021“, als bester Super-League-Spieler des vergangenen Jahres, ausgezeichnet.

Nun wagt Cabral den nächsten Schritt in seiner Karriere und wechselt vom FCB nach Florenz in eine der Top-Fünf-Ligen Europas. Kaderplaner Philipp Kaufmann: „Arthur hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren beim FCB einen großen Entwicklungsschritt gemacht. Gerade in der laufenden Saison bewies, zu was er als Stürmer fähig ist und hat durch seine Leistungen und seine Tore sich selbst, aber auch den Club international weiter bekannt gemacht.“

Arthur Cabral verabschiedet sich von den FCB-Fans mit den Worten: „Ich möchte mich beim Club und euch Fans dafür bedanken, was ich hier in Basel erleben durfte. Ich hatte schon immer Träume und Ziele, aber ich hätte nicht gedacht, dass es jemals so schwer sein würde, von euch Abschied zu nehmen. Ich werde mich mein Leben lang an diese schöne Zeit und die vielen schönen Momente erinnern und den FCB stets in meinem Herzen tragen.“

Auch ohne Cabral hatten die Rotblauen die Partie in Luzern im Griff. Nur Tore wollten in der ersten Halbzeit nicht fallen. Dafür klingelte es unmittelbar nach Wiederanpfiff im Luzerner Kasten. Fabian Frei verwandelte nach einem Foul an Dan Ndoye den fälligen Elfmeter souverän. Nach einem Pass von Noah Katterbach erhöhte Darian Males kurz vor dem Ende auf 2:0. Die letzten zwölf Minuten mussten die Gastgeber in Unterzahl absolvieren. Marvin Schulz erhielt wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte. Und in der Nachspielzeit schloss erneut Frei einen Konter zum 3:0 aus Basler Sicht ab. Der FCB-Sieg geht in dieser Höhe in Ordnung.

Tore: 0:1 (46./FE) F. Frei, 0:2 (86.) Males, 0:3 (90+6.) F. Frei.

FC Basel: Lindner - Lang (74. Lopez), Burger, Pelmard, Katterbach - F. Frei, Kasami (65. T. Xhaka), Ndoye (90+2. Tavares), Palacios, Stocker - Males