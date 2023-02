FC Basel FC Basel feiert 3:1-Heimsieg

Doch zunächst gab es im Fußball-Tempel St. Jakob-Park bis auf die rund 100 angereisten Sion-Fans lange Gesichter. Die Gäste aus dem Wallis tauchten in der 16 Minute das erste Mal gefährlich im FCB-Strafraum auf und gingen prompt mit 1:0 in Front. Rechtsverteidiger Riccardo Calafiori ließ eine Flanke zu und Michael Lang, sein Pendant auf der linken Seite, ließ Denis Poha aus den Augen. Der schaufelt die Kugel zu Musa Araz, der aus der Drehung abzieht. Mit etwas Glück landet der Ball unhaltbar für FCB-Keeper Marvin Hitz via Latten-Unterkante im Basler Netz.

Zeqiri trifft ins leere Gästetor

Nach einer engagierten Start-Viertelstunde hatte Rot-Blau lange an diesem Rückstand zu knabbern. Erst nach mehr als einer halben Stunden erinnerten sich die Schützlinge von Interimscoach Heiko Vogel, der nach zehneinhalb Jahren wieder das Sagen auf der FCB-Bank hatte, an ihre offensiven Fähigkeiten. Amdouni (32.) zwang Ex-FCB-Keeper Heinz Lindner nach einem Zeqiri-Zuspiel zu einer Glanzparade. Nun folgten Basler Großchancen im Minutentakt. Zeqiri köpfte nach einer Novoa-Flanke den Ball aus drei Metern am Sion-Tor vorbei.