FC Basel FC Basel holt Frei zurück

Mainz/Basel (nod). Fabian Frei kehrt zu einem Ex-Klub zurück. Mainz will dem Schweizer Nationalspieler keine Steine in den Weg legen, auch wenn er ein „wichtiger Spieler“ ist. Der Schweizer Nationalspieler hat den Bundesligisten FSV Mainz 05 mit sofortiger Wirkung verlassen und kehrt zum FC Basel zurück.

Beim FCB unterschrieb der 28-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag mit Gültigkeit bis zum 30. Juni 2022.

Vor zweieinhalb Jahren wurden Freis starke Leistungen im rotblauen Trikot mit einem Transfer in die deutsche Bundesliga zum FSV Mainz 05 belohnt. Für die Mainzer absolvierte der Ostschweizer, der am 8. Januar 2018 seinen 29. Geburtstag feiert, seither 62 Pflichtspiele und erzielte dabei drei Tore. Nun also kehrt der Mittelfeldspieler zurück und trägt künftig das FCB-Trikot mit der Rückennummer 6.

„Jeder kennt die großen Qualitäten von Fabian. Er kann das Spiel lesen und leiten, kann strategisch vorgehen und kreativ sein, arbeitet gut nach hinten und ist gleichzeitig torgefährlich. Ich freue mich sehr, dass ich einen so tollen Fußballer und ehemaligen Mitspieler wieder in unseren Reihen begrüßen darf,“ so der Kommentar von Sportdirektor Marco Streller.