FC Basel FC Zürich holt Meistertitel

Abascal bestritt bei der Niederlage im Februar gegen den FCZ sein erstes Spiel als Cheftrainer. „Wir nutzten damals die Räume nicht, die sich boten und machten zu viele einfache Fehler, diese müssen wir nun vermeiden.“

Fehler leisteten sich die Hausherren zunächst nicht, waren in der Anfangsphase sogar die bestimmende Mannschaft im Joggeli. Allein Tore wollten den Rotblauen nicht gelingen. So kam es, wie es kommen musste: Die Gäste aus Zürich stellten kurz vor der Halbzeitpause die Weichen in Richtung Sieg – und damit auch zum Titelerfolg. Die Zürcher kamen vor dem 0:1 auf der rechten Seite zu einem Freistoß: Blerim Dzemaili zirkelt Flanke auf den zweiten Pfosten, dort stand Assan Ceesay und traf per Kopf zur Führung für die Gäste. Vor dem 0:2 kombinierte sich der FCZ in den Strafraum, Nikola Boranijasevic kam zum Abschluss und traf in die linke, untere Ecke. In der zweiten Halbzeit ließen es die Züricher dann etwas ruhiger angehen. Der FCB mühte sich noch um eine Ergebnisoptimierung, aber ohne Erfolg.

FC Basel – FC Zürich: 0:2(0:2) – Tore: 0:1 (40.) Ceesay., 0:2 (45.+3) Boranijasevic. SR: Fedayi San. Z.: 32 000.

FC Basel: Lindner – Lang (14. Katterbach/67. Pavlovic), Esposito (67. Fernandes), Stocker (25. Kasami), Millar, Frei, Pelmard, López, Burger, Ndoye, Xhaka: