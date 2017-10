FC Basel FCB: Gelingt der vierte Streich?

Basel (mib). Es scheint, als habe der FC Basel zur altbewährten Konstanz und Stärke zurückgefunden. Seit der Nationalmannschaftspause ist die Elf von Trainer Raphael Wicky in der Spur. Drei Siege in Folge konnten die „Bebbi“ einfahren. Ein Erfolg in Lugano, dann in Moskau und schließlich vergangenes Wochenende zu Hause gegen Tun. Folgt nun der vierte Streich?

Auf dem Papier scheint es die leichteste Aufgabe in dieser Phase der Saison zu sein. Der FCB muss heute im Achtelfinale des Schweizer Cup-Wettbewerbs beim Challenge League-Vertreter FC Rapperswil-Jona ran. Los geht es um 20 Uhr auf der Sportanlage Grünfeld. Die Gastgeber rangieren auf Platz vier der zweithöchsten Schweizer Spielklasse und haben zuletzt das Auswärtsspiel bei Servette Genf nur knapp mit 1:2 verloren.

Klarer Favorit ist natürlich der aktuelle Schweizer Meister. „Wir gehen dieses Spiel wie jedes andere an“, sagt Albian Ajeti. Der FCB-Angreifer weiß, dass seine Teamkollegen und er 100 Prozent geben müssen. „Das wird ein schwieriges Spiel, Cup-Partien sind unangenehm.“

Teamkollege Luca Zuffi findet, dass sich die FCB-Equipe immer besser finde und so langsam angekommen sei. Ein Sieg im Pokal wäre der nächste Schritt nach vorn.