FC Basel FCB hat alle Trümpfe in der Hand

Von Uli Nodler

Basel. Was ist nur mit dem FC Basel passiert? In der vergangenen Saison quälten sich die „Bebbi“ mehr schlecht als recht durch die Saison. Die Fans gingen auf die Barrikaden. Und nun? Nach dem 5:1-Heimsieg am vergangenen Sonntag gegen Servette Genf wählte Taulant Xhaka am Stadionmikrofon klare Worte: Er lobt die Mannschaft in den höchsten Tönen und freut sich, dass sein FCB in der Super League fünf Punkte auf den amtierenden Meister Young Boys Bern aufweist.