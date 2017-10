FC Basel FCB: Petretta trifft

Lugano (mib). Der Wiedereinstieg in die Super League nach der Nationalmannschaftspause ist für den FC Basel geglückt. Selbst behielt man beim FC Lugano mit 4:0, während Tabellenführer Young Boys Bern in Lausanne strauchelte. Der Rückstand des FCB beträgt nun nur noch fünf Zähler.

Für Raoul Petretta, den 20-jährigen Youngster aus Rheinfelden, wird diese Reise ins Tessin in besonderer Erinnerung bleiben. Der Abwehrmann erzielte nämlich sein erstes Tor für die Profis. Nach 19 Minuten musste er nach einem Abpraller nur noch den Fuß hinhalten.

Das zweite Tor für die Basler erzielte Neuzugang Albian Ajeti, der ebenfalls in der Startformation stand. Ajeti lupft den Ball in der 39. Minuten über Keeper David da Costa hinweg ins Tor. Für die Entscheidung in der 74. Minute zeichnete Mohamed Elyounoussi verantwortlich der aus 20 Metern per Flachschuss traf. Den Schlusspunkt in der 86. Minute setzte Cedric Itten. Elf Sekunden nach seiner Einwechslung lenkte er einen Freistoß von Luca Zuffi in die Maschen. „Auch wenn ich sehr zufrieden bin, gibt es Dinge, die wir noch besser machen können“, ließ Trainer Raphael Wicky nach dem Spiel wissen. Für den FCB geht es am Mittwoch mit dem Champions League-Spiel bei ZSKA Moskau weiter.

FC Lugano - FC Basel 0:4 (0:2). - Tore: 0:1 (19.) Petretta, 0:2 (39.) Ajeti, 0:3 (74.) Elyounoussi, 0:4 (86.) Itten. SR: Erlachner. Z.: 3627.

FC Basel: Vaclik; Lang, Suchy, Akanji, Petretta; Serey Die, Zuffi; Steffen, Elyounoussi (81. Callà), Bua (69. Fransson); Ajeti (86. Itten).