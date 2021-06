FC Basel FCB startet heute in die Vorbereitung

Fünf Testspiele haben die „Bebbi“ geplant. Kommenden Sonntag trifft das Team in Lens um 14.30 Uhr auf den FC Thun. Am 1. Juli wartet auf die Basler in Vevey ab 19 Uhr Dynamo Kiew. Fünf Tage später ist der Grasshopper Club Zürich um 16.30 Uhr in Base zu Gast, während es am 9. Juli dann in Colmar gegen den RC de Strasbourg Alsace geht. Einen Tag später ist der FC Aarau im St. Jakob-Park zu Gast.

Mit dem 18-jährigen Yacouba Nasser Djiga hat der FCB derweil einen neuen Innenverteidiger verpflichtet. Der U20-Nationalspieler von Burkina-Faso hat einen Vertrag bis Sommer 2025 unterzeichnet.

Beim U20-Afrika-Cup zu Beginn dieses Jahres stand er viermal in der Startaufstellung seines Teams, ehe die Mannschaft im Viertelfinale gegen Uganda im Elfmeterschießen ausschied. Djiga erhielt zudem im Juni 2021 zum ersten Mal ein Aufgebot für die A-Nationalmannschaft Burkina Fasos.

„Trotz seines noch jungen Alters konnte Djiga bereits viele Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln. Nebst seinen Einsätzen für die Nationalmannschaft spielte er die vergangenen beiden Jahre bei Vitesse FC im ersten Team. Nun soll er beim FCB behutsam an die erste Mannschaft und den Rhythmus der Super League herangeführt werden“, schreibt der Verein in einer Medienmitteilung.