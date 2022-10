FC Basel FCB verliert in Bern

Der letzte FCB-Erfolg in Bern liegt bereits über sechs Jahre zurück. Dass an diesem Sonntag diese Serie kein Ende nahm, lag an der Harmlosigkeit, mit der die „Bebbi“ im Wankdorf-Stadion agierten. Während der FCB dem Ball kontinuierlich hinterher lief, bestimmten die Hausherren das Geschehen auf dem Rasen.

Erst in den zweiten 45 Minuten zeigten die Gäste, dass auch sie Fußball spielen können. Doch mehr als der Anschlusstreffer durch Bradley Finke wollte den Gästen vom Rheinknie nicht mehr gelingen. Bern hatte erst in der 86. Minute den ersten Abschluss in der zweiten Halbzeit. Doch Basel konnte aus der Harmlosigkeit von YB kein Kapital schlagen.