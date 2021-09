FC Basel Fünf Neue, und Tore-König Arthur bleibt

Basel. Noch einmal mächtig was los war am so genannten „Deadline Day“ beim FC Basel. Also an dem letzten Tag, bevor das Transferfenster in dieser Periode schließt. Das wichtigste vorneweg: Goalgetter Arthur Cabral bleibt. Zudem gab der Verein am Abend dann sechs Neuverpflichtungen bekannt.

Arthur Cabral