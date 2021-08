FC Basel Gepennt, gelitten, gekämpft, getroffen, gefeiert

Basel. Was für ein Kampf, was für eine Spannung, was für eine Dramatik! Mit dem FC Basel ist das glücklichere Team in die Gruppenphase der Conference League eingezogen. Der Jubel bei den Gästen ist riesig, die Enttäuschung bei Spielern und Fans des Hammarby IF ebenso. Die Hausherren behalten nach Verlängerung mit 3:1 die Oberhand, so dass das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen muss. Und hier treffen die „Bebbi“ einmal mehr ins Netz.

Nun zählt der FCB zu den 32 Klubs, die in acht Gruppen bis im Winter europäisch spielen. Weitere 2,94 Millionen Euro fließen nun aufs klamme Konto. Und es winkt weiteres. Pro Sieg 500 000 Euro und pro Remis 166 000 Euro. Dazu die Einnahmen aus den Ticketverkäufen.