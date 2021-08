FC Basel Gipfeltreffenim St. Jakob-Park

„Im Hinblick auf das Spiel gegen YB ist die Verlängerung gegen Hammarby sicherlich nicht optimal gewesen“, sagt Fabian Frei. Dafür aber hat die Mannschaft einmal mehr Moral gezeigt. „Das zieht sich schon durch die ganze Saison. Auch in den anderen zehn Partien gab es Situationen, in denen wir Mühe hatten, aber reagieren konnten. Das war jetzt auch wieder so und das zeigt mir auch, dass es in der Mannschaft stimmt. Und dass der Weg, den wir gehen, der richtige ist“, so der Routinier vor dem Gipfeltreffen am Sonntag.