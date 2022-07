FC Basel Halbprofis im Joggelizu Gast

Die Tour beginnt für die „Bebbi“ heute Abend im heimischen Joggeli gegen den nordirischen Vertreter Crusaders FC. Der Anpfiff erfolgt um 19 Uhr. Die erste Conference-League-Kampagne des FC Basel endete im März dieses Jahres erst im Achtelfinale gegen Marseille.

Beim FCB-Gegner im Norden von Belfast zelebriert eine gläubige Gemeinde ihren Fußballklub, bei dem Spieler und Trainer auch gerne 15 Jahre und länger bleiben. Nachdem der Crusaders FC in der ersten Runde der Qualifikation den FC Bruno’s Magpies aus Gibraltar nur denkbar knapp ausgeschaltet haben, geht der FCB als haushoher Favorit in das Duell gegen die nordirischen Halbprofis. Schon heute wollen die Basler im Hinspiel mit einem deutlichen Sieg alles klar machen. Neben dem FC Basel ist die Schweiz in der Conference League auch noch mit Young Boys Bern und dem FC Lugano vertreten. Sollte sich Basel in Hin- und Rückspiel durchsetzen, wartet in Runde drei der Sieger aus der Zweitrundenpartie zwischen MKS Pogon Szczecin (Polen) und Brøndby IF (Dänemark).