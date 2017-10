FC Basel Heitz zum „Effzeh“?

Basel (mib/pd). Und wieder wird sein Name in den Ring geworfen: Die großen Erfolge unter seiner Regie, die der FC Basel in der jüngsten Vergangenheit einheimste, sind anderen Klubs in den großen Ligen Europas nicht verborgen geblieben. Die Rede ist vom ehemaligen Sportchef des FCB, Georg Heitz.

Der „Express“ und der „Kölner Stadt-Anzeiger“ sind sich einig und nennen den 47-jährigen Basler als einen Kandidaten, der beim 1. FC Köln die Nachfolge von Jörg Schmadtke antreten könnte, Der Ex-Keeper des SC Freiburg stellte am Montagabend sein Amt zur Verfügung. Der langjährige Sportdirektor des FC Basel trat im Sommer nach acht Meistertiteln in Serie ab und wäre für den Posten des Sport-Geschäftsführers beim Bundesligisten aus der Domstadt sofort verfügbar. Der Name Heitz wurde schon häufiger ins Spiel gebracht, zuletzt in Mainz oder auch in Hamburg.

Beim Tabellenletzten der Bundesliga werden auch weitere Namen gehandelt: Unter anderem Klaus Allofs (Ex-Bremen und Ex-Wolfsburg) oder der ehemalige Chef des Hamburger SV, Dietmar Beiersdorfer.