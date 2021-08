FC Basel Im Herbst werden Flugmeilen gesammelt

Nach dem Auftakt bei Qarabag empfängt der FCB am 30. September (21 Uhr) Kairat Almaty. Dann ist am 21. Oktober Omonia Nikosia zu Gast. Am 4. November steht das Spiel auf Zypern an (Omonia), ehe es am 25. November nach Almaty geht. Das letzte Gruppenspiel ist für den 9. Dezember terminiert, dann kommt Qarabag in den St. Jakob-Park.