FC Basel Immerhin die Moral stimmt

Der FCB hatte enorme Mühe, sich klare Möglichkeiten gegen die zweitstärkste Defensive der Liga zu erarbeiten. Und so war es auch nach der Pause eine Partie ohne Höhepunkte. Lugano agierte weiter defensiv, zog ein echtes Bollwerk auf. Basel fand keine Mittel.

In der Schlussphase nahm die Partie dann aber plötzlich Fahrt auf. Fast wie aus heiterem Himmel stand es 1:1. Fünf Minuten waren noch zu spielen, als Joker Arthur Cabral eine mustergültige Vorarbeit des ebenfalls eingewechselten Afimico Pululu im Kasten unterbrachte.

Dieses Ergebnis hatte keine drei Minuten Bestand. Numa Lavanchy setzte Christopher Lungoyi in Szene, der das 2:1 für die Gäste markierte. War das der Siegtreffer? Nein. Der FCB kämpfte sich nämlich nochmals in das Spiel zurück: In der 89. Minute war es wieder Pululu, der dieses Mal für Pajtim Kasami auflegte. Dessen Schuss konnte Keeper Noam Baumann zwar parieren, aber Jasper van der Werff stand richtig und staubte ab – 2:2.

Beide Teams teilten sich am Ende die Punkte. Zum vierten Mal in Serie konnte der FC Basel zuhause nicht gewinnen. Immerhin verteidigt der FCB mit dieser Punkteteilung den zweiten Rang. Für Rotblau geht es am Donnerstag weiter mit der Auswärtspartie in Lausanne.

FC Basel 1893 – FC Lugano 2:2 (0:1). – Tore: 0:1 (36.) Abubakar, 1:1 (84.) Cabral, 1:2 (87.) Lungoyi, 2:2 (89.) van der Werff. SR: Tschudi. Z.: 0.

FC Basel: Lindner; Padula (71. van der Werff), Cömert, Klose, Petretta; Frei, Abrashi (46. Marchand); Zhegrova (60. Cabral), Kasami, Stocker; van Wolfswinkel (71. Pululu).