FC Basel Kaltstart im Berner Wankdorf

Sein Vertreter in Bern könnte Andrea Padula sein. Sforza sieht ihn eher als Rechts- statt als Linksverteidiger. Gleichwohl kam er in den bisherigen Partien auf links zum Zug. Aber auch der Rheinfelder Raoul Petretta, etatmäßiger linker Außenverteidiger, könnte eine Alternative sein.

Einer, der mit seiner Erfahrung diese Position durchaus beackern kann, ist Taulant Xhaka. Der allerdings muss einen Rückschlag im Heilungsprozess verkraften. Am 11. August hatte er im Viertelfinale der Europa League gegen Schachtar Donezk sein letztes Spiel bestritten und sich einen Teilriss am Innenband des rechten Knies zugezogen. Eine Rückkehr dieses Jahr noch scheint in weite Ferne gerückt zu sein.

Timm Klose wird sein FCB-Debüt geben

Dafür wird Abwehrchef Timm Klose, der aus Norwich nach Basel zurückkehrte, sich nach einem positiven Corona-Test dann aber erst einmal in Isolation begab, wohl sein erstes Pflichtspiel für den FCB bestreiten. Dasselbe gilt wohl auch für Keeper Heinz Lindner. Positive Nachrichten gibt es bei Elis Isufi, Yannick Marchand und Luca Zuffi, die allesamt von ihren teilweise schweren Verletzungen wieder genesen sind.

Der Kader ist also groß genug. Und auch die Qualität des FCB ist eine andere als noch in der Vorsaison. YB-Trainer Gerardo Seoane spricht von „einem Qualitätssprung“. So habe sich der FCB zielgerichtet verstärkt und an Substanz und Potenzial dazugewonnen.

Für die Basler ist die Reise nach Bern die erste Station einer umfangreichen Super League-Tour, die in diesem Kalenderjahr noch ansteht. Die coronabedingten Ausfälle und Verschiebungen führen nämlich dazu, dass die FCB-Cracks bis zum 23. Dezember insgesamt noch neun Partien bestreiten müssen.

Als Tabellensechster liegt der FC Basel mit derzeit fünf Zählern und einem Spiel hinter Bern und dem punktgleichen FC Lugano zurück.