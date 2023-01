Vor dem Pokal-Achtelfinale in Zürich sieht sich Frei jobmäßig nicht unter Druck. „Als Trainer beim FCB ist man immer unter Druck“, sagt der Cheftrainer. Aber Druck durch die Medien oder durch die Vereinsführung verspürt Frei nicht. Druck aufgrund der Resultate sei aber durchaus vorhanden. „Bin ich aber unter Druck von dem her, was man beurteilt, was wir jeden Tag machen? Nein, da bin ich nicht unter Druck“, lautet seine klare Aussage.