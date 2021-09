FC Basel „King Arthur“ stürzt die Espen

Basel. Nach drei Unentschieden in Serie hat der FC Basel in der Super League wieder dreifach gepunktet. Am Mittwochabend kam Rotblau dank zweier Tore von Arthur Cabral beim FC St. Gallen zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg. Mit diesem Erfolg in der Ostschweiz mit 2:0 haben die „Bebbi“ auch die Tabellenführung der Super League übernommen.

Der FCB kann es also doch noch: gewinnen nämlich. Auf die drei Siege zu Beginn der Meisterschaft folgten dann ebenso viele Unentschieden. Nach 13 Toren an den drei ersten Spieltagen kamen an den vergangenen drei dann nur noch vier weitere dazu. Der Motor stotterte. Jetzt zeigte Goalgetter Arthur Cabral seine Abschlussqualitäten, während der FCB allgemein durch seine Effizienz bestach.