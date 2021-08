FC Basel Kompakter und aggressiver

Dasselbe hat indes auch der Klub aus Stockholm vor. Hammarby wird auch der „FC St. Pauli Schwedens“ genannt. Enthusiastische Fans, und Kicker, die alles für ihren Verein geben. Dazu wird heute auf einem Kunstrasen gekickt. Das alles führte schon kürzlich dazu, dass ein 3:1 aus dem Hinspiel nicht ausreichte. Die unbequemen Schweden drehten zuhause gegen den serbischen Vertreter Cukaricki den Spieß um, siegten mit 5:1. Den FCB erwartet ein hartes Stück Arbeit.

In Lausanne in der Super League am vergangenen Samstag reichte es auf dem Plastik-Untergrund nur zu einem 2:2. Erstmals in dieser Saison und nach neun Erfolgen in Serie hatte der FC Basel nicht gewonnen. Kein Grund für Trainer Patrick Rahmen, um in Panik zu geraten. Wenn man die gesamten 90 Minuten betrachte, habe seine Mannschaft eine gute Leistung gezeigt. „Sie hat gearbeitet, und das will ich von ihr sehen. Aber natürlich müssen wir künftig auch wieder besser zusammen in der Defensive arbeiten.“

Das Spiel in Stockholm werde wieder ein anderes sein. „Hammarby spielt auf einem eher abgespielten Kunstrasen, das Spiel ist sehr schnell. Lausanne hat eine ganz neue, gute Unterlage. Die Umstände werden anders sein, und trotzdem wollen wir etwas mitnehmen von heute. Wir wollen kompakter, aggressiver und vorne effizienter spielen“, macht Rahmen im Vorfeld deutlich.

Erfreuliche Nachrichten gab es schon vor der Partie für FCB-Keeper Heinz Lindner. Dieser wurde nach seinen bärenstarken Leistungen zuletzt für die Länderspiele der Österreicher Anfang September nominiert. In der WM-Qualifikation geht es am 1. September gegen die Republik Moldau, am 4. September gegen Israel und drei Tage danach daheim gegen Schottland. Einen Lindner in Top-Verfassung braucht es heute auch.