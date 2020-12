FC Basel Marchand der entscheidende Mann

Entschieden wurde die Partie dann durch einen Doppelschlag innert sieben Minuten. Das 1:0 leitete ein gewonnener Zweikampf und eine geschickte Ballverteilung von Yannick Marchand ein. Über Fabian Frei, Kasami und van Wolfswinkel fand der Ball den Weg zu Afimico Pululu, der die Kugel nur noch ins Tor schieben musste.

Beim zweiten Treffer fing Edon Zhegrova am gegnerischen Strafraum einen Ball ab. Am Ende der Ballstafette über van Wolfswinkel, Kasami vollendete Marchand mit einem präzisen Flachschuss in die Ecke. Es war sein erstes Tor in der Super League. Nach einer Gelb-Roten Karte für Boris Prokopic in der 68. Minute konnte der FCB den Rest der Partie in Überzahl bestreiten und brachte den Sieg souverän über die Zeit. „Mit diesem Erfolg haben wir nochmals Selbstvertrauen getankt, Qualität ist sowieso vorhanden“, freute sich FCB-Stürmer Ricky van Wolfswinkel nach dem Match.

Tore: 0:1 (55.) Pululu, 0:2 (62.) Marchand.

FC Basel: Lindner – Widmer, Cömert, Klose, Petretta (67. Padula) – Marchand (67. Zuffi), Frei (94. van der Werff) – Zhegrova (67. von Moos), Kasami (94. Bunjaku), Pululu – van Wolfswinkel.