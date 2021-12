FC Basel Mit einem „Dreier“ in die Pause

Die Begegnung mit Zürich ist zugleich auch eine Begegnung mit Kaly Sene. Der Senegalese trug in der vergangenen Saison noch das Trikot des FC Basel, kam aber nur sporadisch zum Einsatz. In der Sommerpause wurde der Rechtsaußen dann an die Grasshoppers ausgeliehen und avancierte dort zu einer Säule im Spielsystem von Zürichs Cheftrainer Giorgio Contini. „Für mich ist das keine Überraschung, dass Kaly so einschlägt.“ In Gesprächen mit der sportlichen Führungsebene beim FCB ist man vor dem Saisonbeginn zu dem Schluss gekommen, dass Sene Spielpraxis benötigt, diese aber in Basel nicht unbedingt erhalten wird können. Also entschied man sich zu einer Ausleihe an den Zürichsee. Nun kommt Sene zumindest für ein Spiel zurück in den St. Jakobspark.