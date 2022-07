FC Basel Mit viel Schwung ins erste Heimspiel

Von Michael Hundt

Basel. Es war ein ungefährdeter 2:0-Erfolg, den der FC Basel im Hinspiel gegen den Crusaders FC aus Belfast feiern durfte. „Die Crusaders haben so gespielt, wie wir es erwartet haben. Dementsprechend ist es bis auf den Platzverweis gut für uns gelaufen“, so Frei. Bereits nach 30 Minuten mussten die Hausherren mit einem Mann weniger agieren, denn Taulant Xhaka sah die Gelb-Rote Karte (33.). „Gut, dass wir in der ersten Halbzeit noch in Führung gegangen sind“, so der Basler Cheftrainer. Zu bemängeln hatte Frei nur die Chancenverwertung. Gerne hätte er noch einen dritten Treffer seiner Mannschaft gesehen. Dennoch fährt der FCB mit einer beruhigenden Führung in der kommenden Woche nach Nordirland.