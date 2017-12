FC Basel Nun geht es gegen Peps Truppe

Von Mirko Bähr

Basel. Das ist ein echter Hammer! Der FC Basel muss im Achtelfinale der Champions League nun gegen Manchester City ran. „Vielleicht gegen Pep?“, antwortete Marco Streller direkt nach erfolgter Qualifikation für die K.o.-Runde auf die Frage, wen er denn nun am liebsten als Gegner haben wolle. Gestern Mittag nun zog Xabi Alonso eben jenen Verein, der von Trainer-Guru Pep Guardiola gecoacht wird.

In der Premier League führt City mit elf Punkten Vorsprung die Tabelle an, schlug zuletzt im Derby Manchester United mit 2:1. Kein Wunder, dass Basels Sportchef den kommenden Gegner in der europäischen Königsklasse als das derzeit wohl „beste Team der Welt“ beschreibt.

Die „Citizens“, die sich zum ersten Mal überhaupt mit dem FCB auf internationalem Parkett messen, würden mit viel Tempo agieren, mit guter Technik aufwarten. „Ihr Spielstil ist nicht typisch englisch“, ließ Streller nach der Auslosung gestern in Nyon wissen.

„Das ist ein großartiger Verein, mit einem großartigen Trainer“, geriet er ins Schwärmen. „Das ist ein ex-trem schweres Los, aber welches war das nicht in dieser Auslosung“, so Streller weiter. Aber man gehe ja auch nie in ein Spiel, um es zu verlieren. Schon die eine oder andere englische Mannschaft habe sich im Vorfeld über das Los FC Basel gefreut, schmunzelte Streller. Am Ende zogen sie dann ein langes Gesicht. Dennoch: Die Favoritenrolle, gerade weil es auch ein Hin- und Rückspiele gebe, sei klar verteilt.

Der FC Basel hat sich zum dritten Mal für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Und das mit einer neuen Bestmarke. Die Gruppenphase schloss der Schweizer Meister mit vier Siegen und zwölf Punkten als Zweiter hinter Manchester United ab.

„Wir haben hart dafür gearbeitet, gekämpft und viel Leidenschaft gezeigt“, ließ Dimitri Oberlin, der junge Stürmer der Rotblauen, beispielsweise nach dem entscheidenden 2:0 bei Benfica Lissabon wissen. Er hatte ja mit vier Treffern in den sechs Gruppenspielen entscheidenden Anteil am großen Erfolg des Schweizer Vorzeigevereins, der Mitte Februar nun zunächst Heimrecht hat. Das Hinspiel im St. Jakob-Park findet am Dienstag, 13. Februar, statt, und am Mittwoch, 7. März, kommt es dann zum Rückspiel im City of Manchester Stadium.

FCB-Cheftrainer Raphael Wicky äußerte sich wie folgt: „Wir haben gesagt, es sei fantastisch, dass wir uns mit den Besten messen dürfen. Und jetzt messen wir uns mit einem der absolut Besten. Wir freuen uns sehr auf Manchester City. Gegen diese Mannschaft haben wir nichts zu verlieren und können unseren eingeschlagenen Weg weitergehen.“

Beim letzten Auftritt in der K.o.-Phase der Königsklasse schied Basel im Frühling 2015 sang- und klanglos gegen Porto aus.

Der FCB wird spätestens Anfang Januar 2018 über die Ticketbezugsmöglichkeiten unter www.fcb.ch informieren.