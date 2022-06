FC Basel Sayfallah Ltaiefzum FC Basel

Sayfallah Ltaief hatte beim FC Winterthur in der vergangenen Rückrunde bereits unter Trainer Alex Frei gespielt und dabei großen Anteil am direkten Aufstieg des Teams in die Super League. Allein in der entscheidenden Phase im April und Mai gelangen dem Flügelspieler vier Tore sowie ein Assist.

Der gebürtige Zürcher mit tunesischen Wurzeln stieß im Sommer 2018 vom Nachwuchs des FC Zürich in die U21 des FC Winterthur, ehe ihm dort in der Saison 2019/2020 der Sprung in die 1. Mannschaft gelang. Insgesamt absolvierte Ltaief seither in der Challenge League und im Schweizer Cup auf verschiedenen Offensivpositionen 72 Spiele für den FCW, in denen ihm acht Tore und vier Assists gelangen. Kürzlich stand der 22-Jährige erstmals im Kader der tunesischen Nationalmannschaft.