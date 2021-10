FC Basel Später Sieg in Sion

Sion. Der FC Basel hat sein Auswärtsspiel in der Super League am Sonntag beim FC Sion dank eines späten Treffers von Edon Zhegrova (90.) mit 1:0 gewonnen. Der in der 65. Minute eingewechselte Albaner zog von der rechten Seite in die Mitte, um nach mehreren Übersteigern den Ball in den linken Winkel zu zirkeln – ein Traumtor. Und das nur zwei Minuten nachdem der Tabellenführer nur noch zu zehnt auf dem Platz im Tourbillon stand. Denn der Videoassistent hatte Eray Cömert nach einer Notbremse mit der roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt.

Bis auf diese turbulenten letzten Minuten verlief die Partie – insbesondere vor der Pause – jedoch weitgehend unspektakulär, da sich beide Teams defensiv kaum Fehler leisteten. Lediglich in der 41. Minute wurde es kurz hektisch, als Sion-Torhüter Kevin Fickentscher den Ball im Strafraum erneut in die Hände nahm, nachdem er diesen bereits auf den Boden gelegt hatte. Der anschließende indirekte Freistoß von Pajtim Kasami landete allerdings in der Mauer. Auf der Gegenseite hatte zuvor Filip Stojilkovic (33.) FCB-Torhüter Heinz Lindner geprüft.