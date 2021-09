FC Basel Spitzenkampf im „Joggeli“

Wenn der Tabellenführer morgen, 16.30 Uhr, auf den Zweiten trifft, dann müssen sich die Fans im St. Jakob-Park an eine neue Trikotfarbe der Hausherren gewöhnen. Der FCB wird in Schwarz auflaufen. Eine wohl einmalige Aktion, wie der Verein schreibt.

Erstmals seit dem dritten Spieltag stehen die Basler wieder an der Tabellenspitze. Zudem sind sie als bisher einziges Team in der Schweizer Eliteliga noch ungeschlagen. Und das soll, geht es nach dem Willen der Hausherren, auch nach dem Klassiker so sein. Der FCZ ist zu Gast im „Joggeli“. Die Zürcher um Coach André Breitenreiter mussten die Tabellenführung nach einem Remis unter der Woche gegen Genf an Basel abgeben. Und dort trifft Cabral endlich wieder. Und seine Zahlen sind unglaublich. Zehn Tore in sieben Super-League-Partien – Rekord. Und wettbewerbsübergreifend sind es sogar schon 18 Tore in 14 Spielen.