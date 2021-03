FC Basel Stocker wieder beim Team

Überall in Basel sind die rotblauen Fahnen und Aufforderungen der FCB-Fans zu sehen, am Samstag zum Stadion zu pilgern, um dort ihrem Protest gegen die aktuelle Führung kundzutun. Aber auch im Internet ist die Protestaktion an prominenter Stelle lanciert.

Wie schon seit Wochen und Monaten steht FCB-Eigentümer Bernhard Burgener im Mittelpunkt der Fan-Kritik. Wer von den FCB-Fans die Verkaufsbestrebungen Burgeners verurteilt, soll sich deshalb am Samstag vor dem Stadion versammeln. Am frühen Donnerstagmorgen beklebten Fans Straßenbahnen mit Flyern, um auf ihre morgige Aktion aufmerksam zu machen.

Zudem sind auf den Plätzen und in den Straßen der Stadt Protest-Plakate angebracht. Auf einem ist zu lesen: „Dini Dräum & Visione mache unseri kaputt.“ Es ist eine Anspielung auf die Basel Dream & Vision AG, mit der Bernhard Burgener den FCB weiter kontrollieren will, obwohl er seine Aktien an der FC Basel Holding AG an die britische Investmentfirma Centricus verkaufen könnte.

Fußball wird am Samstag aber auch noch gespielt. Mit lediglich drei Unentschieden und vier Niederlagen ist der FC Basel 2021 das schlechteste Team der Super League. In der Tabelle stehen die „Bebbi“ zwar noch auf dem dritten Tabellenplatz, haben aber lediglich zehn Punkte Vorsprung auf den Schlussrang, der am Saisonende für den Inhaber den direkten Abstieg bedeutet. Deshalb wäre es jetzt an der Zeit, gegen Luzern wieder einmal einen „Dreier“ zu landen. In Sachen Trainer gibt es auch Neues zu berichten: Der als Trainer des FC Basel ins Spiel gebrachte Uli Forte hat inzwischen dankend abgewunken.