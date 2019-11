FC Basel Und ein bisschen Schwein war auch dabei

Und auch in dieser Saison ist der Weg noch nicht zu Ende. Schon jetzt ist klar, dass die „Bebbi“ auf der europäischen Bühne überwintern. Der FCB ist in Gruppe C nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. 5:0 gegen Krasnodar, 2:2 bei Trabzonspor, 1:0 bei Getafe und nun also der glückliche 2:1-Erfolg gegen die Spanier vor 26 298 Fans im St. Jakob-Park.

Arthur Cabral, der bullige Brasilianer, behielt die Ruhe und brachte den FCB nach feinem Zuspiel des Rheinfelders Raoul Petretta schon nach acht Minuten in Front. Mit dem Pausenpfiff gelang Getafe, das einmal mehr mit vielen Fouls operierte, um den Spielfluss des Gegners zu stören, durch Jaime Matas verwandeltem Elfer der Ausgleich. Den Siegtreffer erzielte Fabian Frei. Nach gut einer Stunde hatte zuvor Silvan Widmer den Turbo gezündet und den Basler Routinier mustergültig bedient.

„Es ist gut, wenn in den letzten beiden Spielen ein wenig Druck wegfällt“, freute sich Koller. Beim Super League-Gastspiel in Lugano am Sonntag, 16 Uhr, geht es für die Basler nach zwei sieglosen Partien darum, wieder auf die Erfolgsspur zu gelangen.

FC Basel – FC Getafe 2:1 (1:1). - Tore: 1:0 (8.) Cabral, 1:1 (45./Foulelfmeter) Mata, 2:1 (60.) Frei. SR: Boiko (Ukraine). Z.: 26 298 Zuschauer.

FC Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Riveros; Frei, Xhaka (64. Campo); Zhegrova (88. Pululu), Zuffi, Petretta; Cabral (73. Ademi).