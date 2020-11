FC Basel Unentschieden und ein klarer Erfolg

Das ging beim FCB in der Offensive innert sechs Minuten drei Mal so, wie sich das wohl jeder Fußballtrainer wünscht: Zuerst tankt sich Andrea Padula nach einem Doppelpass mit Aldo Kalulu bis an die Grundlinie durch und spielt den Ball in den Rücken der Verteidigung. Dort steht U18-Spieler Liam Chipperfield richtig und knallt den Ball unter die Latte. Dann dribbelt sich Leonardo Gubinelli von der U21 an der Strafraumgrenze durch. Sein Schuss wird abgeblockt, fliegt aber Arthur Cabral vor die Füße. Der Brasilianer verwertet ohne Mühe zum 2:0. Und nur wenige Augenblicke später spielen Kalulu und Gubinelli in der eigenen Platzhälfte einen Doppelpass. Der Franzose sprintet auf der Höhe der Mittellinie los, rennt allen davon und schließt eiskalt ab.