FC Basel: Wer soll die „Bebbi“ aufhalten?

Schon in der ersten Halbzeit dominierte der FCB das Geschehen – und das mit einer bemerkenswerten Effizienz: Zwischen der 28. und 38. Minute schlug das Team von Trainer Fabio Celestini gleich dreifach zu. Erst hatte Ajeti das Auge für seinen besser postierten Kapitän Xherdan Shaqiri, der die Basel in Führung schoss (28.). Knappe fünf Minuten später revanchierte sich Shaqiri und setzte Ajeti mit einem überragenden Pass in Szene. Der Angreifer blieb alleine vor Gästekeeper Mall eiskalt und erhöhte auf 2:0 (33.). Wiederum nur fünf Minuten später war es Otele, der Ajeti wunderbar in Szene setzte.

Erneut blieb der Offensivmann eiskalt und hob die Kugel über Mall ins Gehäuse (38.). Zwar entschied das Schiedsrichtergespann zuerst auf Abseits, der VAR kassierte diese Entscheidung aber kurz darauf wieder ein und der Basler Dreifachschlag hatte Bestand.