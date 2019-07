FC Basel Wieder eine magische Nacht im „Joggeli“

Es stand für den FC Basel eine Menge auf dem Spiel. Der Favorit war Eindhoven. Doch am Ende setzt sich das gierigere Team durch. Die Basler zünden, wie von Koller im Vorfeld angekündigt, ein verfrühtes 1. August-Feuerwerk. Durch den Sieg steht Basel in der 3. Runde der Champions-League-Qualifikation und darf weiter von der Königsklasse träumen. Die Gruppenphase der Europa League hat der FCB bereits eingetütet und damit auch die budgetierten Einnahmen von rund zehn Millionen Franken.

Der Schweizer Vizemeister geht von Anfang an mit einer Intensität, wie man sie von Rotblau im Joggeli seit langem nicht mehr gesehen hat, in die Zweikämpfe. Angeführt von Kapitän Valentin Stocker gewinnen die Gastgeber in den ersten Minuten fast alle Zweikämpfe. In der 8. Minute „explodiert“ das „Joggeli“ zum ersten Mal an diesem regnerischen Abend. Eray Cömert zimmert einen Freistoß aus 18 Metern via Lattenunterkante zum 1:0 in die Maschen. PSV-Torhüter Jeroen Zoet hat die Finger zwar noch am Ball, doch ablenken kann er ihn aber nicht.

Die Rot-Blauen spielen anschließend weiter mutig nach vorne und hätten in der 19. Minute eigentlich das 2:0 machen müssen. Doch der Holländer Ricky van Wolfswinkel vergibt gegen seine Landsleute eine Hundertprozentige. Vier Minuten später bekommt der FCB die Quittung. Bruma trifft mit der ersten Gästechance zum 1:1. Ein Ballverlust in der Offensive läutet den Konter ein, den der PSV-Stürmer spektakulär per Kopf vollendet.

In der Folge entwickelt sich ein hitziges Spiel mit vielen Nickligkeiten. Erst durch die Halbzeitpause beruhigen sich die Geister auf beiden Seiten wieder. Nach dem Seitenwechsel ist das Spiel ruhiger, der FCB dem Führungstreffer aber näher. In der 61. Minute köpft van Wolfswinkel den Ball aus fünf Metern am leeren Tor vorbei. Zu diesem Zeitpunkt droht dem Niederländer bei einem Ausscheiden die Rolle des Schuldigen. Doch mit seinem dritten Hochkaräter trifft van Wolfswinkel in der 68. Minute doch noch. Aus kurzer Distanz bugsiert er den Ball ins Netz. Die FCB-Fans rasten aus, feiern ihre Helden.

„Es hat gut angefangen und gut geendet“, sagt der Siegtorschütze nach dem Spiel und lacht. „Ein Lob an die ganze Mannschaft und alle Leute, die heute im Stadion waren. Wir haben uns diesen Erfolg gemeinsam verdient“, fügt Kapitän Stocker an.

Apropos Stocker: Er und der zentrale Mittelfeldspieler Eder Balanta stachen aus einer großartigen Basler Mannschaft noch heraus. Stocker bereitete beide Tore vor, war auf dem Platz omnipräsent. Und Balanta, vom Innnenverteidiger zum zentralen defensiven Mittelfeldspieler umgeschult, glänzte mit seiner Zeinkampfstärke.

Schon in der kommenden Woche trifft der FC Basel in der dritten Runde der Champions League-Qualifikation auf den österreichischen Vizemeister LASK Linz. Das Hinspiel findet am kommenden Mittwoch (7. August) im St. Jakob-Park statt.

Tore: 1:0 8.) Cömert, 1:1 (23.) Bruma, 2:1 (68.) van Wolfswinkel. Zuschauer: 29216 Zuschauer. Schiedsrichter: Fabio Verissimo (Portugal).

FC Basel: Omlin - Widmer, Alderete, Cömert, Xhaka (81. Petretta) - Frei, Balanta - van Wolfswinkel, Zuffi, Stocker - Ajeti.

PSV Einhoven: Zoet - Dumfries, Luckassen, Viergever, Sadílek - Gutiérrez, Bergwijn, Rosario - Lozano (76. Gakpo) - Malen, Bruma.