FC Basel Wittlingen II im freien Fall

Gerade einmal ein Zähler kam in der Folge hinzu. Wittlingen ist bis auf den 13. Tabellenplatz abgerutscht. Ganz so überraschend kommt diese Entwicklung allerdings nicht. Schließlich hatte man beim FCW in der Sommerpause einen großen Umbruch vollzogen. 14 Spieler haben nach der vergangenen Runde aufgehört.

Zu Beginn der Vorbereitung standen Alesi gerade einmal sechs Spieler zur Verfügung. Nun sind es immerhin 15. Am kommenden Sonntag, 10.30 Uhr, im Heimspiel gegen den SV Schopfheim kann die Bezirksliga-Reserve wieder eine Mannschaft stellen. „Wir wollen den Turnaround schaffen. Das gelingt aber nur, wenn wir Leidenschaft, Willen und Ehrgeiz an den Tag legen“, betont Alesi. „In den letzten Spielen sind wir immer mit einem Unentschieden in die Halbzeit gegangen. Danach sind wir leider jedes Mal eingesackt. Wir müssen mehr machen, um unsere Ziele zu erreichen.“

Nun gelte es sich bis in die Winterpause zu retten. „Dann müssen wir uns verstärken. Wir brauchen definitiv noch mehr Leute“, macht Alesi deutlich. „Bei uns ist es ja auch eine Frage der Qualität. Die ist niedrig. Aber die Entwicklung beim einen oder anderen stimmt mich positiv. Wir werden gemeinsam durch diese Zeit durchgehen, auch wenn es gerade schwer ist“, gibt sich der Wittlinger Übungsleiter kämpferisch.

Wie schon der FC Wittlingen II und der SV Eichsel kann nun auch der SV Herten II wegen Personalmangels nicht antreten. Die Heimpartie gegen den FC Hauingen wurde abgesetzt. Damit gehen die drei Punkte nach Hauingen. „Von Hertener Seite gab es die Anfrage auf Verlegung. Allerdings kam diese erst am Mittwochabend. Das war uns einerseits zu kurzfristig. Viel entscheidender war aber die Tatsache, dass wir das Spiel nicht unter der Woche nachholen wollten“, erklärt Hauingens Trainer Mick Fahr. Eventuell steht nun am Samstag eine Trainingseinheit für Fahrs Team auf dem Programm. „Mir passt es eigentlich nicht, den Rhythmus zu unterbrechen. Auf die Schnelle wird sich aber auch wahrscheinlich kein Testspielgegner finden.“

Für den FC Hausen geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Derby beim SV Schopfheim (1:2) steht am Samstag, 14.30 Uhr, das nächste brisante Nachbarschaftsduell auf dem Plan, wenn es zuhause gegen den TuS Kleines Wiesental geht. Seit 2018 konnten die Hausener übrigens nicht mehr gegen den TuS gewinnen. Das soll sich aus Sicht von Hausen-Trainer Michael Brunner heuer natürlich wieder ändern.

Die weiteren Paarungen des zwölften Spieltags: Spvgg. Bamlach-Rheinweiler - FV Lörrach-Brombach II (Sa.; 17.30 Uhr); SV Todtnau - FC Steinen-Höllstein (So.; 14 Uhr); Bosporus FC Friedlingen - SV Eichsel (So.; 15 Uhr), SV Weil II - FSV Rheinfelden II (So.; 15.30 Uhr).