FC Basel Zeitumstellung ist der Gegner

Das sportliche Ziel ist eindeutig, auch wenn sich der FC Basel bereits für die K.o.-Runde qualifiziert hat. Damit es in 14 Tagen im St. Jakobspark zum „Endspiel“ gegen Qarabag Akdam um den möglichen Gruppensieg kommt, muss es einen Sieg in Almaty geben. „Ich denke, dass es da keine zwei Meinungen gibt. Wir werden für die drei Punkte alles geben. Wir wollen das große Finale in Basel“, so Stocker, dem aber wie seinem Trainer bewusst ist, dass der FC Basel die letzten vier Partien in drei Wettbewerben nicht gewonnen hat. Hinzu kommt, dass der FCB in den vergangenen zweieinhalb Wochen kein Pflichtspiel mehr absolviert hat.

Für Rahmen ist diese Serie ohne Sieg aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Nach der Pause ist es wichtig, dass wir mit einem Sieg zurückkommen. Wir sind nach wie vor ungeschlagen in der Conference League. Das wird auch so bleiben“, verspricht der Basler Cheftrainer, der alles unternimmt, dass seine Mannschaft in zwei Wochen Gruppensieger wird.